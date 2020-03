Carlos Tévez schiet Boca Juniors naar landstitel na zoen met Maradona

Carlos Tévez heeft Boca Juniors de Argentijnse titel bezorgd op de laatste speeldag van de competitie. Boca Juniors won met 1-0 van Gimnasia y Esgrima La Plata en dat was genoeg na het 1-1 gelijkspel van River Plate tegen Atletico Tucuman.

Rivaal en stadsgenoot River Plate stond voorafgaand aan de laatste speelronde nog op de eerste plaats met een punt voorsprong op Boca. Door het gelijkspel van de aartsrivaal was de 1-0 zege van los Xeneizes voldoende. Tévez schoot de bal twintig minuten voor tijd van net buiten het strafschopgebied achter Jorge Broun na een snelle aanval.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd de coach van Gimnasia, Diego Maradona, feestelijk onthaald in La Bombonera, het stadion van Boca. Maradona speelde twee periodes voor de club uit Buenos Aires en is daar nog steeds enorm populair. Opvallend was dat Tévez en Maradona elkaar voorafgaand aan de wedstrijd vol op de mond zoenden.

“Ik wist dat ik Diego moest zoenen. Ik had geluk, soms moet je naar geluk zoeken”, legde Tévez het opvallende moment uit. Door de landstitel komt Boca weer een stapje dichterbij het titelrecord van River Plate: 34 om 36. De club uit Buenos Aires won 14 van de 23 ontmoetingen en vestigde met slechts 8 tegengoals een nieuw defensief record. Hoewel het competitieseizoen ten einde is, wacht Boca Juniors nog drukke maanden met deelname aan de Copa de la Superliga en de Copa Libertadores.

Het is onduidelijk of Tévez, 36 jaar en goed voor 9 goals in 17 competitieduels, zijn in juni aflopende contract zal verlengen. Hij startte zijn professionele loopbaan als zestienjarige bij Boca Juniors en mogelijk ziet hij de landstitel als een mooie afsluiting.