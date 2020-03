Bergwijn maakt na eerste maand bij Tottenham kans op fraaie ereprijs

Het doelpunt van Steven Bergwijn tegen Manchester City maakt kans om verkozen te worden tot Goal of the Month in de Premier League. De 22-jarige vleugelaanvaller concurreert met onder meer Richarlison (Everton), Anthony Martial, Mason Greenwood (allebei Manchester United) en Marcos Alonso (Chelsea) om de ereprijs, die eerder door Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Georginio Wijnaldum werd gewonnen.

Bergwijn debuteerde op 2 februari in de wedstrijd tegen Manchester City voor Tottenham Hotspur. De van PSV overgekomen aanvaller opende na 63 minuten spelen de score, nadat hij de bal had gekregen van Lucas Moura, met de borst had gecontroleerd en het leer achter Manchester City-doelman Ederson Moraes had gevolleerd. De treffer in het met 2-0 gewonnen duel werd eerder al door de fans van Tottenham verkozen tot doelpunt van de maand.

Nu kan het doelpunt van Bergwijn dus ook de mooiste van februari in de Premier League worden. Er moet echter nog wel worden afgerekend met Richarlison (Everton, in de wedstrijd tegen Crystal Palace), Matej Vydra (Burnley, in de wedstrijd tegen Southampton), Alonso (Chelsea, in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur), Enda Stevens (Sheffield United, in de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion), Jamal Lewis (Norwich City, in de wedstrijd tegen Leicester City), Martial en Greenwood (allebei in de wedstrijd van Manchester United tegen Watford).

Stemmers bepalen wie uiteindelijk het mooiste Premier League-doelpunt van februari heeft gemaakt. Bergwijn zou in de voetsporen kunnen treden van Bergkamp, Van Persie en Wijnaldum. De middenvelder van Liverpool was in 2017 de laatste Nederlander die de Goal of the Month-award in ontvangst nam, na zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Arsenal.