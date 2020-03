‘Het klopt dat ik Stade Rennes heb verkozen boven een transfer naar Barcelona’

Ismaïla Sarr heeft in de zomer van 2017 Stade Rennes verkozen boven een transfer naar Barcelona. De aanvaller van Watford had geen trek om een bijrol te vervullen in het Camp Nou en koos om die reden voor een overstap van Metz naar de huidige nummer drie van de Franse Ligue 1.

Sarr had in het seizoen 2016/17 een sterke indruk gemaakt in het shirt van Metz. Het leidde tot interesse vanuit heel Europa en een aanbieding van Barcelona, maar daar had de Senegalees geen trek in. “In 2017 maakte ik een last minute transfer naar Rennes”, vertelt de 22-voudig international op de clubwebsite van Rennes. “Het klopt dat ik Rennes heb verkozen boven Barcelona. Ik wilde niet naar Barcelona om daar de bank warm te houden of in het tweede elftal te spelen.”

Stade Rennes betaalde zeventien miljoen euro voor de inmiddels 22-jarige aanvaller. “Ik wilde spelen, minuten maken. Daarom ben ik naar Rennes gegaan”, aldus Sarr. “Ik had veel goede verhalen gehoord over de club, maar kende daar verder niemand. Het maakte me ook niets uit dat het een Franse club was, het ging er mij om dat ik zou spelen. Ik voelde geen enkele druk van de hoge transfersom. Daar heb ik nooit last van", zo legt hij uit. "We hadden een goed seizoen met Rennes. We eindigden in mijn eerste seizoen op de vijfde plaats en in het volgende seizoen wat lager, maar we wonnen de Coupe de France dus we waren blij dat we ons daarmee voor de Europa League hadden gekwalificeerd.”

In de zomer van vorig jaar maakte hij voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap naar Watford. Sarr, afgelopen zaterdag nog goed voor twee doelpunten tegen Liverpool (3-0 winst), was blij met zijn kans in de Premier League. “Het was heel belangrijk voor mij om naar de Premier League te gaan, en nog meer om voor Watford te tekenen”, aldus Sarr, die tot medio 2024 vastligt bij zijn huidige club.