Sporting betaalt 10 miljoen euro voor trainer met 62 dagen ervaring

Sporting Portugal heeft diep in de buidel getast voor de komst van de nieuwe trainer Rúben Amorim. De club heeft een bedrag van tien miljoen euro overgemaakt naar SC Braga om zijn contract af te kopen. De hoge transfersom is opvallend, daar Amorim pas twee maanden ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij is in Lissabon de opvolger van de ontslagen Silas.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Braga een trainer verkoopt aan een andere club. In juli haalde PAOK Saloniki Abel Ferreira voor een bedrag van 2,5 miljoen euro weg bij de huidige nummer drie van de Portugese competitie. De 35-jarige Amorim was tot aan september werkzaam als trainer van Braga B en maakte halverwege het seizoen promotie naar het eerste elftal na het ontslag van Ricardo Sá Pinto.

25 - Since Rúben Amorim's first match in charge of SC Braga on January 4th 2020, the only team within the top 14 ranked UEFA domestic top-flight leagues to have won more league points than Braga (25) were Lazio (26). Phenomenal. pic.twitter.com/VHTu3kIDrr — OptaJoao (@OptaJoao) March 5, 2020

In zijn eerste twee maanden als hoofdtrainer heeft Amorim, oud-speler van onder meer Benfica, een uitstekende indruk gemaakt. Zijn eerste wedstrijd op 4 januari tegen Belenenses werd met 1-7 gewonnen. Later die maand versloeg zijn Braga FC Porto met 1-2 en volgden grote successen in het Portugese bekertoernooi. In de Taça da Liga werd in de halve finale gewonnen van Sporting en in de finale was Braga met 1-0 te sterk voor Porto.

De statistieken van Amorim bij Braga zijn indrukwekkend. Onder zijn leiding werd in de Portugese competie geen wedstrijd verloren en is de derde plaats ingenomen met een voorsprong van vier punten op achtervolger Sporting. Alleen in de Europa League kende de onervaren coach tegenslag, daar Rangers FC over twee duels te sterk bleek in de zestiende finales. Amorim wordt bij Braga opgevolgd door Custódio.