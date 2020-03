Türüc laat zich dollen bij afscheid Yanal; scouts van Bayern kijken ogen uit

Het tweeluik tussen Trabzonspor en Fenerbahçe om een plek in de finale van de Türkiye Kupasi ligt na de eerste ontmoeting nog open. Voor eigen publiek won Trabzonspor dinsdagavond met 2-1 in de eerste halvefinalewedstrijd van het bekertoernooi. Het was de laatste wedstrijd van Fenerbahçe met Ersun Yanal als trainer: maandag maakte de club bekend afscheid te nemen van Yanal, maar beide partijen waren overeengekomen dat hij in de uitwedstrijd tegen Trabzonspor nog op de bank zou zitten.

De scheidend trainer van Fenerbahçe ruimde in zijn laatste wedstrijd geen basisplaats in voor Ferdi Kadioglu. De Nederlandse middenvelder stond in de voorgaande zes bekerwedstrijden negentig minuten op het veld, maar moest ditmaal genoegen nemen met een invalbeurt van een kwartier. Trabzonspor nam kort na het begin van de tweede helft de leiding. Tolga Cigerci kopte de bal onhandig terug richting Luiz Gustavo, die zich net als Jailson kinderlijk eenvoudig opzij liet zetten door Alexander Sörloth. De Noor, voor wie volgens Fotospor scouts van Bayern München op de tribune zaten, wist vervolgens wel raad met zijn grote kans: 1-0.

Ook bij de 2-0 liet Fenerbahçe steken vallen in defensief opzicht. Aan de rechterflank draaide Caleb Ekuban te eenvoudig weg bij Deniz Türüc, die als linksback opereerde voor Fenerbahçe. De opgestoomde Ekuban zocht in het strafschopgebied de vrijstaande Filip Novak uit en die rondde overtuigend af. Om de situatie te kantelen bracht Yanal twee nieuwe spelers binnen de lijnen: Miha Zajc, die zaterdag scoorde tijdens een invalbeurt tegen Antalyaspor (2-2) en Kadioglu maakten hun opwachting in de slotfase van de wedstrijd. .

Met zijn eerste balcontacten maakte Kadioglu meteen indruk: aan de linkerflank draaide hij zijn bewaker dol, alvorens een voorzet af te leveren op Mauricio Isla. Diens inzet viel buiten bereik van keeper Erce Kardesler, maar verdediger Manuel da Costa kopte de bal voor de lijn weg. Vervolgens hield Kardesler een poeier van Ozan Tufan uit de bovenhoek, maar uit de daaropvolgende corner ontstond een aanval die via een voorzet van Mehmet Ekici leidde tot een rake kopbal van Vedat Muriqi. Kadioglu bleef een levendige indruk maken met zijn sprints aan de linkerflank. Het was echter niet genoeg om de comeback te voltooien; de return vindt plaats op dinsdag 21 april.