Willem II weet weer wat winnen is en nadert PSV tot een punt

Willem II heeft na drie opeenvolgende wedstrijden zonder zege weer eens gewonnen. Voor eigen publiek boekte het team van Adrie Koster een 3-1 overwinning op een ongeïnspireerd FC Groningen, waardoor het steviger op de vijfde plek staat en een punt achterstand heeft op PSV. De Eindhovenaren komen zondag echter nog in actie tegen Feyenoord. Voor Willem II kwamen Ché Nunnely, Evangelos Pavlidis en Mats Köhlert tot scoren.

In Tilburg werd donderdag de eerste Nederlander opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus, maar de wedstrijd van Willem II ging 'gewoon' door met toeschouwers op de tribune. Aan de kant van Groningen was Samir Memisevic er niet bij: vrijdag werd bekend dat de middenvelder is verkocht aan Hebei China Fortuna. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden oud-clubvoorzitter Jan Vullings van Willem II was een openingsfase te zien waarin Groningen feller en scherper oogde, zonder grote kansen te creëren.

Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam, daar beide ploegen moeite hadden een opening te vinden. In minuut negentien was Willem II echter heel dicht bij het openingdoelpunt. Na een corner vanaf de linkerflank kopte Jordens Peters richting de linkerhoek, maar Sergio Padt strekte zich volledig en leverde een fraaie redding. Willem II voerde de druk op en dat sorteerde het gewenste effect. Onder druk bracht Bart van Hintum ploeggenoot Thomas Poll in de problemen met een zwakke pass; Poll raakte de bal kwijt, Damil Dankerlui vond Ché Nunnely en de aanvaller rondde van dichtbij af.

Vijf minuten voor de pauze verdubbelde Willem II de marge. Görkem Saglam bediende Pavlidis met een pass tussen twee verdedigers. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde Pavlidis de bal in de rechterhoek: 2-0. Ook na de pauze begon Groningen feller dan Willem II, wat onder meer leidde tot een goede kans voor Ahmed El Messaoudi, maar weer was het de thuisploeg die doel trof. Köhlert was, kort na twee aanvallende wissels van Groningen, het eindstation van een scherpe tegenaanval: 3-0. Een kwartier voor tijd leidde een afvallende bal tot de 3-1 van Ahmed El Messaoudi, maar daar bleef het bij.