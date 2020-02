‘De koning van Europa’ blijft Dumfries en co voor door kanonskogel

Doorgaans moeten aanvallers voor doelpunten zorgen, maar ook verdedigers kunnen zeer belangrijk zijn met hun doelgerichtheid. Onder anderen Philipp Max (FC Augsburg, 7 goals), Robin Gosens (Atalanta, 7), Aleksandar Kolarov (AS Roma, 7) en Denzel Dumfries (PSV, 6) hebben dit seizoen in hun nationale competitie vaak het net gevonden. Voorlopig blijft linkervleugelverdediger Alex Telles met 8 doelpunten echter 'de koning van Europa', zo constateert A Bola. Met zijn doeltreffendheid houdt de goaltjesdief van FC Porto de titelaspiraties van zijn ploeg springlevend.

Door Tim Siekman

De winnende treffer tegen degradatiekandidaat Portimonense (1-0) afgelopen zondag was exemplarisch voor de cruciale rol die Telles dit seizoen bij FC Porto vervult. De Portugese topclub leek enkele minuten voor tijd tegen zuur puntverlies aan te lopen in de titelstrijd met Benfica. Telles besloot anders. Zoals wel vaker meldde de eenmalig Braziliaans international zich in de slotfase bij het vijandelijke strafschopgebied en schoot hij keihard in het doel van Shuichi Gonda. Zodoende bleef FC Porto in het spoor van koploper Benfica, dat een punt voorsprong koestert.

De treffer tegen de laagvlieger was zeker niet de enige bijdrage die Telles leverde bij Os Dragões deze voetbaljaargang. Zo was de back trefzeker in de competitieduels met Gil Vicente, nogmaals Portimonense, Boavista, Belenenses, Moreirense, Victória Setúbal én concurrent Benfica. Begin februari wist FC Porto met 3-2 te zegevieren over de huidige landskampioen, mede door een benutte strafschop van Telles. Met acht doelpunten is de 27-jarige verdediger zelfs topschutter van de club in de Liga NOS, met één goal meer dan spitsen Tiquinho Soares en Zé Luís.

'Alex is een fenomeen'

Telles begon te voetballen met buurtgenoten in Caxias do Sul. EC Juventude zag potentie en haalde hem naar de academie, een kans die de verdediger met beide handen aangreep. Via de club van zijn geboortestad kwam hij in het voorjaar van 2012 bij Grêmio terecht, dat hem na twee jaar voor het flinke bedrag van zes miljoen euro verkocht aan Galatasaray. Telles werd een vaste kracht bij Cim Bom, de club waarmee hij onder meer de landstitel pakte in 2015. Roberto Mancini, die Telles onder zijn hoede had bij Galatasaray, besloot hem in 2015 op huurbasis naar Internazionale te halen, waar de back in een seizoen tijd tot slechts 22 optredens kwam.

Hoewel zijn periode in Italië geen onverdeeld succes was, koestert Telles nog altijd warme gevoelens voor het land. De verdediger is namelijk ook in het bezit van een Italiaans paspoort, waardoor op een gegeven moment de vraag opdoemde of hij niet actief zou moeten zijn voor de nationale ploeg. In maart 2019 werd echter duidelijk dat Telles zichzelf ziet als speler van Brazilië, aangezien hij destijds bij het oefenduel met Panama (1-1) zijn debuut maakte voor de Goddelijke Kanaries. Telles weet echter dat de kansen schaars zijn bij het nationale elftal, ook omdat er veel concurrentie is.

In de afgelopen jaren had Telles onder anderen te maken met Marcelo, Filipe Luís en Alex Sandro. "Dit zijn allemaal geweldige atleten", aldus Telles vorig jaar tegenover de Braziliaanse pers. "Ieder van hen heeft zijn eigen kwaliteiten, we verschillen allemaal van elkaar. Marcelo is een speler die ik al heel lang bewonder, net als Filipe en Alex Sandro, die ook voor FC Porto heeft gespeeld", aldus Telles, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat vooral Roberto Carlos zijn voorbeeld is. De legendarische linksback van Brazilië is op zijn beurt ook onder de indruk van Telles. "Alex is een fenomeen. Hij doet het heel goed bij FC Porto. Hij is geen Roberto Carlos, maar hij is een erg goede speler", lachte de oud-speler van onder meer Real Madrid, Internazionale en Fenerbahçe.

Toptransfer in de maak?

Galatasaray verkocht Telles in de zomer van 2016 voor ongeveer 6,5 miljoen euro aan FC Porto, waar hij meteen een basisplek veroverde en deze niet meer heeft afgestaan. Inmiddels staat de teller van de eenmalig Portugees kampioen op 180 wedstrijden en 21 doelpunten. Ook kan Telles doelpunten voorbereiden, getuige zijn 52 assists in dienst van de club uit Porto. Het valt te betwijfelen hoe lang de supporters van de huidige nummer twee van de Liga NOS nog kunnen genieten van de geliefde vleugelverdediger, want zijn contract in het Estádio do Dragão loopt in de zomer van 2021 af.

Volgens diverse media uit Portugal en daarbuiten zou Telles na dit seizoen graag een nieuw avontuur aangaan. FC Porto zou openstaan voor een zomerse transfer om zo nog wat over te houden aan de vleugelverdediger. Onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Juventus zouden in de race zijn voor de back. Laatstgenoemde topclub heeft naar verluidt de beste papieren om Telles te strikken. La Vecchia Signora zou bereid zijn dertig miljoen euro te betalen voor Telles. Bij een eventuele transfer naar Turijn lijkt de back de strijd te moeten aangaan met zijn eeuwige rivaal Alex Sandro, die zowel onder Massimiliano Allegri als Maurizio Sarri één van de eerste namen op het wedstrijdformulier bij Juventus is.