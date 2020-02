Guardiola houdt twee vedettes op de bank in kraker tegen Real Madrid

Manchester City begint woensdagavond aan de Champions League-kraker tegen Real Madrid met Gabriel Jesus in de punt van de aanval. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Sergio Agüero, die dit seizoen doorgaans een basisplaats heeft. Raheem Sterling is fit genoeg om minuten te maken, maar zit in het Santiago Bernabéu net als Agüero op de reservebank. Guardiola heeft eveneens geen plaats voor aanvoerder David Silva, maar de 34-jarige middenvelder zit dit seizoen wel vaker op de bank.

Ook bij Real Madrid is een opvallende wisseling van de wacht: Federico Valverde krijgt de voorkeur boven Toni Kroos, al jarenlang een vaste basisspeler bij de Koninklijke. Verder spelen de Madrilenen met Vinícius Júnior als vervanger van Eden Hazard, die tegen Levante een zware enkelblessure opliep. Trainer Zinédine Zidane zet Isco in als valse buitenspeler, waardoor Spanjaarden ook met vier middenvelders kunnen gaan spelen.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Isco; Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez