Strafschoppengekte bij AZ - PEC; Teun Koopmeiners baalt en juicht

AZ heeft zondag op bijzondere wijze drie punten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle. De Alkmaarders kregen in het eigen AFAS Stadion drie strafschoppen van scheidsrechter Jochem Kamphuis, waarvan Teun Koopmeiners er twee benutte: 2-0. Door de zege neemt AZ met een gat van vier punten weer afstand van nummer drie Feyenoord, terwijl PEC Zwolle met 22 punten op de zestiende plek in de Eredivisie blijft steken.

AZ probeerde in de eerste helft tot uitgespeelde kansen te komen, maar het bezoek uit Overijssel hield de ruimtes klein. Af en toe konden de Alkmaarders een speldenprik uitdelen, met de grootste kans voor Calvin Stengs na ruim een kwartier spelen. De aanvaller stuitte met zijn poging echter op Michael Zetterer. AZ was de sterkere ploeg, maar PEC Zwolle hoefde zich nauwelijks in het zweet te werken om de nul te houden.

Vlak voor rust had Koopmeiners echter vanaf elf meter de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Volgens scheidsrechter Kamphuis beging Bram van Polen een overtreding op Myron Boadu en de beslissing om een strafschop uit te delen werd niet teruggedraaid door de VAR. Koopmeiners mocht een poging wagen, maar voor het eerst in zijn loopbaan miste de middenvelder in reguliere speeltijd een penalty voor AZ vanwege goed werk van Zetterer.

Koopmeiners mocht na de rust tot twee keer toe revanche nemen. Vlak na de thee wees Kamphuis naar de stip na een overtreding op Owen Wijndal en vijf minuten later gaf de arbiter wederom een strafschop nadat Calvin Stengs werd neergehaald in de zestien meter. In beide gevallen wist Koopmeiners de zenuwen in bedwang te houden en te scoren, waardoor AZ op een comfortabele 2-0 voorsprong kwam. Onder anderen Dani de Wit en Boadu hadden de kans om de score op te schroeven, maar beiden kwamen niet tot scoren.