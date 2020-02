Ronaldo evenaart indrukwekkend record bij soevereine rentree De Ligt

Juventus heeft zaterdagavond een kleine overwinning geboekt in de Serie A. De koploper speelde op bezoek bij hekkensluiter SPAL geen grootse wedstrijd, maar won door doelpunten van Cristiano Ronaldo en Aaron Ramsey uiteindelijk wel met 1-2. Matthijs de Ligt deed als invaller ruim veertig minuten mee bij Juventus, dat zijn koppositie in Italië heeft versterkt. De formatie van trainer Maurizio Sarri heeft nu vier punten meer dan achtervolger Lazio, al komt die ploeg later dit weekeinde nog wel in actie tegen Genoa.

Leonardo Bonucci ontbrak vanavond bij Juventus vanwege een schorsing, waardoor de verwachting in Italië was dat De Ligt weer eens kon rekenen op een basisplaats. Sarri besliste echter anders en liet de Nederlandse verdediger voor de tweede wedstrijd op rij op de bank beginnen, ditmaal ten faveure van Daniele Rugani en Giorgio Chiellini. Voorin bij Juventus keerde Ronaldo terug in de basis; de Portugese vedette speelde zijn duizendste officiële wedstrijd als profvoetballer. Ronaldo dacht zijn jubileum al vroeg in de wedstrijd te bekronen met een doelpunt, maar hij stond nipt buitenspel na fraai voorbereidend werk van Paulo Dybala.

SPAL kwam er in de eerste helft een aantal keer brutaal uit, maar de geplaagde hekkensluiter miste simpelweg de kwaliteit om Juventus echt aan het wankelen te brengen. Juventus had op zijn beurt moeite om tot uitgespeelde kansen te komen, ondanks een overwicht. Tóch wist la Vecchia Signora op slag van rust een opening te vinden in de verdediging van de thuisploeg. Juan Cuadrado werd op rechts bereikt door Ramsey, waarna de Colombiaan de bal voortrok voor Ronaldo. Die was ontsnapt aan aandacht van zijn bewaker en kon van dichtbij vervolgens simpel scoren: 0-1. Ronaldo kwam zo in zijn elfde Serie A-wedstrijd op rij tot scoren en evenaarde daarmee het record van Gabriel Batistuta en Fabio Quagliarella.

De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang. Chiellini had zijn eerste basisplaats sinds 24 augustus 2019, maar de routinier was overduidelijk nog zoekende naar de juist vorm en werd in de 55ste minuut afgelost door De Ligt, die zo dus alsnog binnen de lijnen kwam en in het restant een soevereine indruk maakte. Vijf minuten later liep Juventus dankzij Ramsey verder weg bij SPAL. De middenvelder werd in diepte gevonden door Dybala en rondde vervolgens met een prachtige stift af: 0-2. Juventus leek de schaapjes zo op het droge te hebben, maar twintig minuten voor tijd wist SPAL de spanning toch weer terug te brengen in de wedstrijd. Rugani beging in de zestien een overtreding op Simone Missiroli, waarna de strafschop die volgde werd benut door Andrea Petagna. Een spannende slotfase bleef daarna, ondanks de aansluitingstreffer. Ronaldo trof uit een vrije trap nog wel de lat namens Juventus.