Mulder reageert op commotie bij GA Eagles - NEC na negeren van collega

Siemen Mulder speelde vrijdagavond een hoofdrol in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Go Ahead Eagles en NEC (2-1). Nadat de scheidsrechter vorige week John van den Brom op zijn dak kreeg, waren dit keer de NEC-spelers niet blij met de manier waarop de arbiter zijn werk deed bij de 2-0. Mulder negeerde een vlagsignaal voor buitenspel van zijn grensrechter en gaf met gestrekte armen aangaf dat er doorgespeeld mocht worden.

De spelers van NEC waren echter gestopt met voetballen na het signaal van de grensrechter. Mulder had echter goed gezien dat de bal niet van een Go Ahead Eagles-speler kwam, maar van Jellert Van Landschoot en liet dus doorspelen. Soufyan Ahannach had dat als eerste in de gaten en tikte simpel de bal langs Mattijs Branderhorst. “Ik denk dat vanavond een goede beslissing was, maar ik kan me ook voorstellen dat ze het bij NEC een vervelende situatie vinden. En dat vind ik eigenlijk ook wel”, vertelde Mulder bij FOX Sports.

“Ik zie een hoge bal en een speler van Go Ahead de lucht inspringen. Hij mist de bal, waarna de bal op het hoofd van een speler van NEC komt. De bal gaat naar achteren en zo ontstaat er een aanval voor Go Ahead Eagles. Ik roep door de headset ‘eigen speler’, maar op dat moment steekt de assistent zijn vlag in de lucht voor buitenspel. Maar het is geen buitenspel, want het was een eigen speler en dus moeten we doorgaan. Dus ik geef het voordeelgebaar en roep nog ‘ga door, eigen speler’ en dan vliegt de bal erin'.”

Van Landschoot bloedde na het duel en de spelers van NEC beklaagden zich. Mulder zag echter geen slaande beweging. “Er kan soms contact ontstaan, maar ik heb zeker geen overtreding gezien. Ik snap de frustratie bij NEC dat er een stukje onduidelijkheid was op het veld.” Van Landschoot vindt dat de goal alsnog afgekeurd had moeten worden. “Ik denk dat hij een verkeerde beslissing maakt”, vertelde hij bij Omroep Gelderland. “Ik krijg namelijk bij dat duel een elleboog op mijn neus. Ik heb zoveel pijn dat ik niet zie wat er daarna gebeurde, maar ik hoorde dat de grensrechter had gevlagd voor buitenspel. Dat kan, maar de scheidsrechter beslist nog altijd."

Francois Gesthuizen heeft wel enig begrip voor de reactie van zijn team. “Iedereen staat op dat moment met het gezicht naar de grensrechter en die steekt zijn vlag omhoog. Dan stop je met voetballen, dat is een reactie”, vertelde de trainer van NEC bij de regionale omroep. “Zelfs de spits van hen stopte. Maar daarna spelen zij snel verder en wij waren langzamer. Ja, natuurlijk moet je doorlopen, maar als je kijkt naar de nieuwe regels dan wachten grensrechters vaak lang met het vlaggen. Hij stak nu direct zijn vlag omhoog.”