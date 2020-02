‘Manchester United wil technisch directeur en identificeert topkandidaten’

Manchester United wil met ingang van komend seizoen met een technisch directeur werken en volgens The Independent zijn Antero Henrique en Ralf Rangnick de voornaamste kandidaten. Bronnen rondom Henrique bevestigen dat de gesprekken met de clubleiding van the Mancunians zelfs al in een vergevorderd stadium aanbeland. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson als manager in 2013 is een dergelijke functie niet meer bekleed.

The Independent weet echter ook te melden dat Rangnick de voorkeur geniet bij enkele ervaren bestuursleden van Manchester United. De Duitser is momenteel als hoofd sport- en voetbalontwikkeling verbonden aan het Red Bull-concern, met Leipzig, New York en Brazilië als werkgebied. Rangnick zou een uitdaging in de Premier League zeker in overweging nemen, zo klinkt het. Laatstgenoemde werd onlangs genoemd als technisch directeur bij AC Milan, al is daar volgens Paolo Maldini, de huidige ‘td’ in het San Siro, niets van waar.

Rangnick maakte furore als technisch directeur en trainer bij RB Leipzig, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de smaakmakers in de Bundesliga. De aan Manchester United gelinkte bestuurder maakte aldaar de ontwikkeling van Sadio Mané en Naby Keïta, inmiddels uitkomend voor Liverpool, van dichtbij mee. Vorig seizoen had Rangnick de alom begeerde Timo Werner nog onder zijn hoede.

Henrique werkte tot afgelopen seizoen als technisch directeur bij Paris Saint-Germain. De clubloze Portugees zorgde er in Parijs voor dat Kylian Mbappé de overstap maakte van AS Monaco, terwijl Neymar werd losgeweken bij Barcelona. Henrique had een groot aandeel in het aanblijven van Mbappé bij PSG. De aanvaller werd vorig jaar hevig gelinkt aan Real Madrid, maar tot een definitieve deal leidde dat niet. De eventuele komst van Henrique of Rangnick heeft volgens The Independent geen gevolgen voor Ed Woodward, die als vice-voorzitter verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid op Old Trafford.