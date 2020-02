Rojo denkt terug aan ruzie met Zlatan: ‘Wat moet je nou, met je grote neus?’

Zlatan Ibrahimovic speelde niet lang bij Manchester United, maar liet in zijn Engelse periode desondanks een onuitwisbare indruk achter. Marcos Rojo, inmiddels op huurbasis actief voor het Argentijnse Estudiantes, brengt een bijzonder voorval in herinnering. De verdediger had bijna een handgemeen met Ibrahimovic in de kleedkamer van the Red Devils.

Het tweetal had al ruzie tijdens de training, waarna de woordenwisseling werd voortgezet in de kleedkamer. Toenmalig José Mourinho moest de kemphanen uit elkaar houden. "Zlatan heeft een sterk karakter, Ezequiel Lavezzi (die met Ibrahimovic samenspeelde bij Paris Saint-Germain, red.) had me daarvoor al gewaarschuwd", verklaart Rojo in een interview met Cielo Sports. "Ik wist al dat hij altijd alle ballen opeiste, maar er was een moment tijdens de training dat ik hem niet aanspeelde. In plaats daarvan gaf ik de bal aan Paul Pogba."

Ole Gunnar Solskjær over Mino Raiola: 'Mensen kunnen zeggen wat ze willen op social media'

"Zlatan begon tegen me te schreeuwen en maakte wilde handgebaren. Ik kreeg van alles over me heen in het Spaans en Engels", vervolgt Rojo zijn terugblik. "Toen zei ik tegen hem: ‘Wat moet je nou, met je grote neus? Hou gewoon je mond’. Ik wist dat Zlatan me zou vermoorden als hij me te pakken had gekregen. Ik kon dus niet anders dan gelijk de confrontatie aangaan."

De ruzie kreeg een vervolg in de kleedkamer van Manchester United. "Ik vertelde Zlatan dat hij beter kon zwijgen en moest stoppen met schreeuwen. We scholden elkaar verrot terwijl onze ploeggenoten er gewoon bijzaten. Ondertussen deed Mourinho er alles aan om ons tot bedaren te brengen." Ibrahimovic vertrok in 2018 naar Los Angeles Galaxy. Inmiddels speelt de Zweedse aanvaller voor AC Milan.