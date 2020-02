Ten Hag kent geen twijfel en hakt knoop door: ‘Hij keept tegen Getafe’

Bruno Varela speelt donderdag voor Ajax in het Europa League-duel met Getafe. Na het slechte optreden van de keeper bij Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (7-2 verlies) was er twijfel of de doelman donderdag de geschorste André Onana wel zou gaan vervangen, maar trainer Erik ten Hag geeft in gesprek met FOX Sports aan dat hij geen twijfel kende.

"Varela keept. Hoe je in Jong Ajax speelt zegt mij niks. Hij weet dat dat niet goed was en kan op een veel hoger niveau keepen. Dat gaat hij donderdag ook doen. Hij heeft het vertrouwen van ons en dat hebben we ook in hem uitgesproken. Het is aan hem nu", zegt Ten Hag na afloop van de 3-0 overwinning tegen RKC Waalwijk. De oefenmeester vond het duel met de hekkensluiter van de Eredivisie niet hoogstaand.

"Uiteindelijk is het een verdiende overwinning, maar dat wij beter moeten spelen is duidelijk. Het is simpel: we moeten in de goede veldbezetting komen en dat kwamen we vaak niet. Dan worden we slordig en kan de tegenstander, zonder gevaarlijk te worden, een paar uitbreken. Daarnaast creëren we zelf ook te weinig en dat is jammer", aldus Ten Hag, die aangeeft dat Ajax beter moet spelen tegen Getafe.

"We zullen veel beter moeten spelen om met een goed resultaat uit Getafe weg te komen. Het is een geduchte tegenstander die niet voor niets derde staat in LaLiga. We zullen heel erg goed moeten zijn en als we dat zijn kunnen we daar een resultaat halen", besluit Ten Hag. Komende donderdag is de eerste wedstrijd tegen Getafe in Spanje en volgende week wacht de return in de Johan Cruijff ArenA.