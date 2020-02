Zaterdag, 15 Februari 2020

Juventus gaat 50 miljoen én Ramsey óf Rabiot bieden

Emiliano Viviano kan een dienstverband bij Internazionale vergeten. Antonio Conte acht de komst van de transfervrije doelman niet nodig nu Samir Handanovic sneller herstelt dan verwacht. (Sky Italia)

Manchester United wil Chelsea definitief aftroeven in de strijd om Moussa Dembélé. The Red Devils bieden Olympique Lyon 72 miljoen euro voor de spits, die 180 duizend euro per week kan gaan verdienen op Old Trafford. (Daily Star)

Juventus is bereid om Aaron Ramsey of Adrien Rabiot als wisselgeld in een eventuele deal over Paul Pogba te betrekken. De verwachting is dat Manchester United daarnaast met circa vijftig miljoen euro genoegen neemt. (The Sun) De verwachting is dat Manchester United daarnaast met circa vijftig miljoen euro genoegen neemt.

AC Milan praat met Eintracht Frankfurt over een definitieve overname van Ante Rebic. In de huurovereenkomst, waarbij André Silva tijdelijk de omgekeerde weg bewandelde, is geen eventuele aankoopprijs opgenomen. (Sky Italia)

Everton mengt zich in de race om Chris Smalling. Manchester United vraagt twintig miljoen euro voor de verdediger, die dit seizoen op huurbasis voor AS Roma speelt en het liefst ook na dit seizoen in Rome actief blijft. (The People)