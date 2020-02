FC Basel neemt geen enkel risico na nieuw onderzoek Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel heeft een tegenvaller te verwerken gekregen na zijn terugkeer bij FC Basel. De spits zal de komende vier weken niet bij de wedstrijdselectie horen. De 31-jarige aanvaller moet rust houden nadat bij een controle in het ziekenhuis bleek dat het bloed nabij de plek waar het aneurysma zat langzamer stroomt. De Zwitserse topclub wil geen enkel risico nemen.

Van Wolfswinkel kreeg vorige week eindelijk groen licht van de doktoren nadat er vorig jaar een aneurysma in zijn hersenen werd aangetroffen. Hij sloot aan bij de groepstraining en werd direct opgenomen in de wedstrijdselectie. De spits maakte zijn rentree in de wedstrijd tegen FC Zürich, waarin hij tien minuten voor tijd mocht invallen. Hij ging na het competitieduel ter controle naar het ziekenhuis en daar bleek alles in orde te zijn met de aneurysma.

Bij de controle merkten de artsen echter op dat een tak die begint bij het aneurysma traag van bloed wordt voorzien. Daarom zal Van Wolfswinkel het wat rustiger aan moeten doen en wordt hij de komende weken buiten de wedstrijdselectie gelaten. Hij mag wel gewoon trainen, maar mag niet koppen en moet uit de duels blijven. “Na deze vier weken volgt er een volgende controle, die zal beslissen over het verdere verloop van de revalidatie”, zo laat de club weten via de officiële kanalen.