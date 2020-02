Haaland bijt van zich af en lacht om stempel: ‘Hij is de beste ter wereld’

Erling Braut Haaland koos afgelopen winterstop voor een transfer naar Borussia Dortmund. De negentienjarige ex-spits van Red Bull Salzburg had de clubs voor het uitkiezen en kon ook naar bijvoorbeeld Manchester United. Dat de Engelse club zogenaamd te weinig salaris bood om de Noor in te lijven, doet de tienersensatie zelf af als complete onzin.

Naast de Engelse pers leek ook manager Ole Gunnar Solskjaer te suggeren dat Haaland qua salaris te duur was voor United. "Ole is heel belangrijk voor mij geweest in mijn carrière", doelt Haaland in gesprek met Viasport op hun samenwerking bij Molde FK. "Maar we kwamen tot de conclusie dat Dortmund de beste optie was voor mij. Ik had het beste gevoel bij deze club."

Favre: 'Jullie kennen Haaland niet zoals ik hem ken'

Haaland benadrukt dat hij niet voor het geld heeft gekozen met zijn stap naar BVB. "Het is komisch dat ik het stempel krijg dat ik voor het geld ga. De mensen die mij goed kennen weten dat ik niet zo'n persoon ben", aldus Haaland, die Mino Raiola dankbaar is. Het toptalent heeft meegekregen dat de zaakwaarnemer vaak wordt aangepakt door de buitenwereld.

"Hij is de beste ter wereld in wat hij doet: zo simpel is het. Hij is de beste zaakwaarnemer. Hij krijgt veel negativiteit te verduren, maar dat is waarschijnlijk omdat hij zulk goed werk aflevert voor zijn cliënten. Hij heeft mij erg veel geholpen", besluit de tweevoudig Noors international, die bij Dortmund een krabbel zette onder een contract tot medio 2024.