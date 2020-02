Bayer Leverkusen verslaat Dortmund in thriller met zeven doelpunten

Bayer Leverkusen heeft zich met verve hersteld van de nederlaag van vorige week tegen TSG Hoffenheim in de Bundesliga. Het team van Peter Bosz overwon zaterdagavond tot tweemaal toe een achterstand en boekte een spectaculaire overwinning op Borussia Dortmund: 4-3. Door de overwinning stijgt Bayer naar de vijfde plaats op de ranglijst, met slechts twee punten minder dan de nummer drie, het team van Lucien Favre: 37 om 39.

De eerste helft van der der Samstagabendpartie mocht er absoluut zijn: vier treffers, waaronder één kandidaat voor Doelpunt van het Jaar. De openingsfase was voor Borussia Dortmund, dat na negentien minuten spelen via Erling Braut Haaland dicht bij de 0-1 was. Na voorbereidend werk van Jadon Sancho eindigde het harde schot van de Noor op de borst van Lukas Hradecky. Eén minuut lag het leer echter achter Roman Bürki; Kevin Volland werd diepgestuurd door Nadiem Amiri en schoot het leer laag en diagonaal in de rechterhoek.

Het team van Favre rechtte de rug en nivelleerde twee minuten later de tussenstand. Na een corner van Sancho kopte Mats Hummels vanaf een meter of acht de 1-1 binnen. Emre Can luisterde elf minuten later zijn basisdebuut voor die Borussen met een juweel van een doelpunt op. De gekrulde inzet van de middenvelder eindigde in de verste bovenhoek nét buiten bereik van Hradecky: 1-2. In de slotfase van de eerste helft was Dortmund dicht bij een derde treffer, maar sloeg juist Bayer toe. Jonathan Tah legde de bal klaar voor Volland, die alle ruimte kreeg om vanaf een meter of acht de 2-2 tegen de touwen te jagen.

Ook na rust werden de supporters in de BayArena zonder meer verwend. Een doelpunt van Sancho in de 54e minuut werd vanwege een overtreding van Giovanni Reyna op Sven Bender afgekeurd. In vier minuten tijd troffen beide teams de paal: een inzet van Reyna ging via Hradecky tegen het aluminium en niet veel later sloeg Kai Havert zijn ploeggenoot Moussa Diaby over en eindigde zijn inzet eveneens tegen de paal.

Een dure misser, daar een schitterende teamgoal van Borussia Dortmund luttele minuten later de 2-3 betekende. Na heerlijke hoogstandjes van Sancho en Achraf Hakimi was het Raphaël Guerreiro die de bal laag binnen schoot. Bayer had voor eigen publiek alleen van Borussia Mönchengladbach en Hertha BSC verloren en dus gokte Bosz op de inbreng van Leon Bailey en haalde hij Diaby naar de kant. Het pakte goed uit voor Bayer. In minuut 81 schoot Bailey de bal tegendraads binnen en 82 seconden later kopte Lars Bender de bal uit een voorzet van Daley Sinkgraven, die negentig minuten speelde, in de verste hoek: 3-3 en 4-3.