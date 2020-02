Premier League draait beslissing terug en verlengt transferperiode

Op een aandeelhoudersvergadering van clubs is donderdag besloten om de slotdag van de Engelse transfermarkt met ingang van het seizoen 2020/21 te veranderen. Hierdoor is het voor Engelse clubs mogelijk om tot uiterlijk 31 augustus zaken te doen op transfergebied. In de afgelopen twee jaar konden clubs uit de Premier League tot uiterlijk 8 augustus nieuwe spelers aantrekken of verkopen.

De slotdag van de transfermarkt valt komend seizoen op een Engelse feestdag, waardoor de transferperiode voor een keer op 1 september wordt afgesloten met 18.00 uur als eindtijd.. De clubs kwamen tot deze maatregel na uitvoerig overleg op de traditionele aandeelhoudersvergadering. De jaargang 2020/21 begint op 8 augustus, waardoor clubs na de start van het seizoen nog drie weken de tijd hebben om de selecties te versterken.

At a Shareholders’ Meeting today, #PL clubs voted to adopt a change to the Summer Transfer Window closing date for season 2020/21 The 2020 closing date will therefore be 17:00 BST on 1 September Full statement: https://t.co/YPf7LW1Sx8 pic.twitter.com/hiv7cnSqec — Premier League (@premierleague) February 6, 2020

Met deze maatregel wil de Premier League de concurrentiepositie van de Engelse competitie versterken ten opzichte van onder meer de Eredivisie, Bundesliga, La Liga en de Serie A. In de oude opzet was het idee dat Engelse clubs met een complete selectie aan het seizoen zouden kunnen beginnen, wat de kwaliteit van de Premier League ten goede moest komen. In Engeland was de hoop dat andere Europese competities de transferperiode ook zouden verkorten, maar dat bleek niet het geval te zijn.