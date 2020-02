Barcelona ziet meer directe versterkingen

West Ham United is van plan om Andriy Yarmolenko op korte termijn te lozen. De Oekraïense buitenspeler werd in de zomer van 2018 nog voor twintig miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. (Daily Star)

Sergio Romero gaat Manchester United komende zomer achter zich laten. In het kielzog van de Argentijnse sluitpost gaat ook collega Lee Grant de deur achter zich dichttrekken bij the Red Devils . (The Sun)