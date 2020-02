Hans van Breukelen ergert zich: ‘Muggenzifterij, waar gaat het allemaal over?’

Hans van Breukelen heeft nogal wat aan te merken op de VAR bij de beoordeling van strafschoppen. Volgens de oud-doelman van onder meer PSV en het Nederlands elftal kunnen de keepers van tegenwoordig geen kant meer op bij strafschoppen. In de optiek van de voormalige international van Oranje is het belachelijk dat er heden ten dage zo streng wordt gelet op het feit of een doelman wel precies op zijn lijn staat bij een strafschop.

"Muggenzifterij, waar gaat het allemaal over?", vraagt Van Breukelen zich af in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De VAR moet zich met bepalende, grote zaken bezighouden, niet met de vraag of een keeper twee centimeter voor zijn lijn staat. Laten we er vooral geen ambtelijk apparaat van maken. Kijk, als hij nu vijf meter voor zijn doel gaat staan, hebben we een andere discussie." De gewezen sluitpost ziet echter niet alleen maar nadelen bij de VAR. "Dat er op te vroeg inlopen van aanvallers en verdedigers wordt gelet, vind ik al wat logischer. Dát kan een bepalend moment zijn."

Van Breukelen, die in zijn actieve loopbaan regelmatig een strafschop stopte, adviseert keepers om niet constant met de VAR bezig te zijn. "Blijf bij de hoofdzaken als doelman. Oftewel: zorg dat je het huiswerk hebt gedaan. Wat doet een speler in welke situatie? Wat is zijn favoriete hoek? Varieert hij veel en hoe? Dát zijn manieren waarop je als keeper de kans op succes vergroot. Elke keeper doet het op zijn eigen manier."

"Ik zou me er niet te veel mee bezig houden. Zo van: als ik maar niet over het lijntje kom. Een keeper moet in dat persoonlijke strijdje met de strafschopnemer ook een beetje ongehoorzaam blijven", voegt Van Breukelen daaraan toe. FC Utrecht, een oude club van Van Breukelen, had zondag tegen VVV-Venlo (1-1) baat bij de VAR. Simon Gustafson miste een strafschop, maar mocht opnieuw aanleggen. De VAR had geconstateerd dat enkele spelers van VVV te vroeg waren ingelopen.