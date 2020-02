Uitblinker Roberto Soldado knikkert voormalige club Valencia uit beker

Valencia is dinsdagavond uitgeschakeld in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Albert Celades ging in de kwartfinale op bezoek bij Granada met 2-1 onderuit door twee doelpunten van Roberto Soldado: 2-1. De 34-jarige spits maakte tussen 2010 en 2013 furore in het shirt van Valencia, maar schroomde niet om uit volle borst te juichen tegen zijn oude club.

Jasper Cillessen is nog altijd geblesseerd en zat daarom niet bij de wedstrijdselectie van Valencia. Zijn concurrent Jaume Domènech moest al in derde minuut toestaan dat Roberto Soldado scoorde. De doelman kreeg een paar vingers achter het harde schot van de spits van Granada, maar zag de bal toch in het doel verdwijnen: 1-0. Valencia leek de achterstand binnen het kwartier ongedaan te maken, ware het niet dat de treffer van Daniel Parejo door de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het verdere verloop van de eerste helft waren de beste kansen voor Granada. De thuisploeg had de pech dat de schoten van zowel Dimitri Foulquier als Yangel Herrera op de paal gingen en zag Valencia op slag van rust aan de andere kant toeslaan. Rechtsback Carlos Neva leed gevaarlijk balverlies op de achterlijn, waarna Francis Coquelin met een ragfijne voorzet Rodrigo Moreno een niet te missen intikker bood: 1-1.

De tweede helft stond bepaald niet bol van uitgespeelde mogelijkheden. Een gevaarlijke knal van Valencia-aanvaller Maximiliano Gómez werd knap gepakt door doelman Aarón Escandell, terwijl Domènech op zijn beurt uitstekend reageerde op een inzet van Granada-spits Darwin Machís. De wedstrijd leek uit te draaien op een verlenging, maar in de blessuretijd resulteerde een handsbal van Jaume Costa in een penalty voor Granada. Soldado benutte de strafschop feilloos en dompelde zijn oude ploeg daarmee in rouw: 2-1.