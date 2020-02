Ryan Gravenberch openbaart droom: ‘Dan kun je hem aan iedereen showen’

Danzell Gravenberch was jaren geleden een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De 25-jarige spits schopte het in Amsterdam echter nooit tot de hoofdmacht, ook al was Frank de Boer destijds onder de indruk toen de oudere broer van Ryan Gravenberch een tijdje als verdediger voor de Amsterdamse beloften had gespeeld. De tegenwoordig aanvaller van FC Dordrecht voorziet zijn zeventienjarige broer altijd van advies.

Ryan Gravenberch heeft zich immers de laatste weken ontwikkeld tot basisspeler in het elftal van trainer Erik ten Hag. Al sinds jonge leeftijd wordt hem een grote toekomst voorspeld. “Als hij gewoon zichzelf blijft en op deze manier doorgaat, kan hij zeker de wereldtop halen”, zo benadrukt de oudere broer, die in 2011 het EK Onder-17 won met leeftijdsgenoten als Memphis Depay en Nathan Aké, in gesprek met de NOS.

“Barcelona, Manchester City, dat soort clubs. Daar heb ik wel vertrouwen in”, zegt hij onder toeziend oog van de glimlachende Ryan, die zijn ultieme droom openbaart. “Een WK winnen met het Nederlands elftal. Dat wil ik echt het allerliefste. Dan kom je met de wereldbeker thuis, hier, iedereen op de straat. Dat kun je hem aan iedereen showen, dat is mijn droom.” Op de vraag of hij dat liever wil dan spelen voor Barcelona of Manchester City, of topscorer worden van de Premier League, antwoordt hij: ‘Ja, ik word liever wereldkampioen.”

"Nu speelt hij in het eerste van Ajax, hij pakt zijn wedstrijdjes, dus hij moet gewoon hier blijven”, benadrukt Danzell Gravenberch. “Er zijn natuurlijk mooie clubs in het buitenland, daar niet van, maar op dit moment is Ajax erg goed voor hem. Ik zie geen reden voor vertrek.” Of Ryan Gravenberch daarnaar gaat luisteren? “Danzell geeft me wel altijd goed advies, dus ik denk het wel.” Het contract van Gravenberch, die in mei achttien jaar wordt, met Ajax loopt medio 2021 ten einde. Beide partijen zijn al enige tijd in gesprek over een eventuele langere samenwerking.