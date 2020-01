BBC: Man United pikt vervanger Rashford op laatste moment op in China

Er is Manchester United alles aan gelegen om op het laatste moment nog een extra aanvaller aan de selectie toe te voegen, zo meldt onder meer de BBC. The Red Devils zijn in nadrukkelijke onderhandeling met het Chinese Shanghai Shenhua over Odion Ighalo. United wil de dertigjarige spits een half seizoen huren.

Ighalo moet het gemis van Marcus Rashford opvangen, die in januari een stressfractuur in zijn onderrug opliep. Rashford is naar verwachting enkele maanden uit de roulatie. Ighalo maakte tussen 2014 en 2017 indruk in Engeland bij Watford en is dus geen onbekende in de Premier League. In totaal scoorde de Nigeriaans international 16 keer in 55 duels in de hoogste Engelse divisie.

Ighalo speelt de laatste drie jaar in China, waar de aanvaller de doelpunten makkelijk aaneen rijgt. In 2017 en 2018 vond de Afrikaan voor Chanchun Yatai 36 keer het net in 55 competitiewedstrijden, waarna een binnenlandse overstap naar Shanghai Shenhua volgde. Afgelopen jaar maakte Ighalo tien treffers in zeventien competitieduels. Nu lonkt dus een tijdelijke overstap naar Manchester United, al zei manager Ole Gunnar Solskjaer vrijdag op de persconferentie geen nieuwe spelers meer te verwachten.

United wilde in de slotfase van de winterse transferperiode eigenlijk Joshua King halen van Bournemouth, maar de Engelse grootmacht kwam er niet uit met zijn competitiegenoot. De 28-jarige Noor zat enkele jaren in de jeugdopleiding van Manchester United, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Na diverse uitleenbeurten belandde hij via Blackburn Rovers in 2015 bij Bournemouth.