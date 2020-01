‘Alexis Sánchez keert hier terug en hij zal jullie ongelijk bewijzen’

Manchester United ging begin 2018 ver om Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal en de Chileen kwam uiteindelijk dankzij een ruildeal waar ook Henrikh Mkhitaryan in werd getrokken naar Old Trafford. De aanvaller, met een weeksalaris van ruim 500 duizend euro een van de absolute grootverdieners bij the Red Devils, slaagde er echter niet in om de hoge verwachtingen waar te maken en afgelopen zomer volgde een vertrek op huurbasis naar Internazionale.

Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft Sánchez echter nog niet afgeschreven, zo heeft hij dinsdag duidelijk gemaakt op een persconferentie: “Alexis komt hier deze zomer terug en hij zal jullie ongelijk bewijzen”, liet de Noor optekenen door onder meer Goal. Naast Sánchez, die mede vanwege blessureleed nog nauwelijks in actie is gekomen namens Inter, waren ook de transferperikelen bij Manchester United onderwerp van gesprek.

De Engelsen worden al geruime tijd in verband gebracht met de komst van onder meer Bruno Fernandes, maar van een deal kwam het vooralsnog niet. “We hebben hier spelers die er hard aan werken om weer terug te komen en als er kansen liggen om iemand te halen, zal de club daar achteraangaan”, doelde hij op geblesseerden als Marcus Rashford, Paul Pogba en Scott McTominay.

“Ik kan me ook niet herinneren hoeveel spelers die we in januari hebben gehaald echte versterkingen waren. Henrik Larsson was goed, Nemanja Vidic en Patrice Evra ook, maar het is erg moeilijk. De clubs willen hun beste spelers niet kwijt”, sloot hij af. Manchester United speelt woensdagavond zijn eerstvolgende wedstrijd tegen Manchester City in de halve finale van de EFL Cup. Het heenduel op Old Trafford werd eerder deze maand al met 1-3 gewonnen door the Citizens.