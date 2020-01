Steven Bergwijn zorgt voorlopig voor duurste wintertransfer in 2020

Steven Bergwijn is de duurst verkochte speler deze transferperiode. De aanvaller maakt voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van PSV naar Tottenham Hotspur. Volgens diverse media kan het bedrag via bonussen met nog eens twee miljoen euro oplopen. Tot aan de transfer van Bergwijn was Reinier de duurste speler. Het Braziliaanse talent verhuisde deze transferperiode voor een bedrag van dertig miljoen euro van Flamengo naar Real Madrid.

Waar Reinier direct de overstap maakte naar De Koninklijke en aansluit bij het beloftenteam, moet Dejan Kulusevski nog op zijn transfer wachten. De talentvolle Zweedse aanvaller werd voor 35 miljoen euro aangetrokken door Juventus, maar omdat hij het seizoen afmaakt bij Parma, is deze transfer niet meegenomen in onderstaand overzicht. Bergwijn komt met een transfer van maximaal 32 miljoen euro binnen op nummer één. In de meeste Europese voetballanden sluit de transferperiode vrijdag 31 januari.

Duurste wintertransfers 2020

Speler Oude club Nieuwe club Transfersom Steven Bergwijn PSV Tottenham 30 miljoen euro* Reinier Flamengo Real Madrid 30 miljoen euro Lucas Tousart Olympique Lyon Hertha BSC 25 miljoen euro Dani Olmo Dinamo Zagreb RB Leipzig 25 miljoen euro* Erling Haaland Red Bull Salzburg Borussia Dortmund 20 miljoen euro Julian Weigl Borussia Dortmund Benfica 20 miljoen euro Raúl de Tomás Benfica Espanyol 20 miljoen euro Stanislav Lobotka Celta de Vigo Napoli 20 miljoen euro* Youssef En-Nesyri Leganés Sevilla 20 miljoen euro Exequiel Palacios River Plate Bayer Leverkusen 17 miljoen euro

Transfersommen zijn afkomstig van Transfermarkt, mededelingen van clubs of andere media.

* Transfersom kan nog verder oplopen via bonussen.