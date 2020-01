‘Austria Wien zit Caner Cavlan dwars bij terugkeer naar Eredivisie'

Caner Cavlan keert niet terug bij FC Emmen, zo weet RTV Drenthe maandag te melden. De linksback kan bij Austria Wien niet rekenen op speeltijd en zou graag terugkeren bij Emmen. De clubleiding van de nummer twaalf in de Eredivisie ziet een terugkeer van Cavlan ook wel zitten, maar de Oostenrijke topclub wil de verdediger niet tussentijds laten gaan.

De beleidsbepalers van Austria Wien hebben besloten om Cavlan aan zijn tot medio 2022 lopende contract te houden, ondanks zijn status als reservespeler. Een tegenvaller voor Emmen, dat op zoek is naar een vervanger van de geblesseerde Jan-Niklas Beste. Laatstgenoemde is vanwege een knieoperatie nog enkele weken niet inzetbaar. Lorenzo Burnet neemt voorlopig de linksbackpositie in. De vleugelverdediger maakte zaterdag een prima indruk in de uitwedstrijd van Emmen tegen Vitesse (1-1).

Cavlan was in het seizoen 2018/19 een van de steunpilaren bij Emmen, dat zich na de promotie naar de Eredivisie wist te handhaven. De 27-jarige linksback besloot echter om zijn aflopende contract in Drenthe niet te verlengen, daar hij toe was aan een nieuwe uitdaging in het buitenland. Austria Wien hapte toe en wist Cavlan voor drie seizoenen vast te leggen. De flankspeler kwam tot dusver echter pas tot zeven wedstrijden voor de grootmacht uit Oostenrijk.

De door Emmen begeerde verdediger is bij Austria Wien aan zijn derde buitenlandse avontuur bezig, want eerder in zijn loopbaan waren er uitstapjes in Turkije bij Boluspor en Sanliurfaspor. In Nederland speelde Cavlan naast Emmen korte tijd voor De Graafschap en sc Heerenveen.