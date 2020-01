Talent FC Eindhoven betrokken bij zwaar ongeval; amateur moet voet missen

Youri Roseboom van FC Eindhoven is gewond opgenomen in een ziekenhuis, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige aanvaller is een van de vijf personen die bij een ongeluk in Arnhem in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond zijn geraakt.

Roseboom verkeert niet in levensgevaar, zo laat technisch manager Marc Scheepers weten in een reactie. “We zijn ervan geschrokken”, laat de sportbestuurder aan het regionale dagblad weten. “Ik hoop natuurlijk dat al die jongens uiteindelijk goed wegkomen.”

Rond een uur ’s nachts reed de auto met het vijftal, jongens van tussen de 18 en 21 jaar, tegen een elektriciteitsmast voor een trolleybus in Arnhem aan. Het voertuig was total-loss en enkele slachtoffers moesten door de brandweer bevrijd worden. In ieder geval drie van de vijf mannen zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Roseboom maakte in oktober zijn debuut bij het eerste elftal en liet in december zijn eerste profgoal noteren, thuis tegen FC Volendam (1-4 verlies). De aanvaller, die om disciplinaire redenen al een tijdje niet meer op de bank bij de hoofdmacht zat, kwam tot dusver tot zes duels in het hoogste keurkorps.

Paco Geutjes van RKHVV in Huissen is een van de andere slachtoffers, zo meldt Omroep Gelderland. De 21-jarige voetballer moet een voet missen en wordt kunstmatig in coma gehouden, laat zijn familie aan de regionale omroep weten.Geutjes speelde eerder voor JVC Cuijk, Achilles'29 en bij de beloften van De Graafschap. De wedstrijd tussen Orion en RKHVV in Nijmegen gaat zondag niet door.