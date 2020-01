Chelsea verwelkomt doelman na nul speelminuten terug uit Arnhem

Jamal Blackman streek afgelopen zomer neer bij Vitesse, maar van een wedstrijd in de hoofdmacht van Arnhemmers zal het niet meer komen voor de doelman. Chelsea meldt woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat Blackman terugkeert naar Engeland, waar hij het seizoen afmaakt bij Bristol Rovers.

Blackman liep in november 2018 in dienst van Leeds United een beenbreuk op en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd meer. De 26-jarige sluitpost kwam dus ook geblesseerd binnen bij Vitesse en wist niet voldoende te herstellen om echt een impact te maken bij zijn tijdelijke werkgever.

De voormalige jeugdinternational van Engeland zal nu proberen bij Bristol de laatste stappen in zijn revalidatie te zetten. The Pirates staan momenteel op de dertiende plaats in de League One en hebben een achterstand van vijf punten op de plekken die recht geven op deelname aan de play-offs om promotie.

Voor Blackman, die al sinds zijn dertiende bij the Blues speelt, wordt Bristol na Middlesbrough, Östersunds FK, Wycombe Wanderers, Sheffield United, Leeds en Vitesse zijn zevende werkgever op huurbasis. De keeper speelde nog geen enkele wedstrijd namens de hoofdmacht van Chelsea en beschikt over een aflopend contract op Stamford Bridge. De Londenaren hebben overigens ook voormalig Vitessenaar Lewis Baker teruggehaald. Hij speelde de eerste helft van dit seizoen op huurbasis voor Fortuna Düsseldorf.