Tottenham Hotspur zoekt nog altijd naar een tijdelijke vervanger voor de geblesseerde Harry Kane. The Spurs hopen op de komst van Islam Slimani, die momenteel door Leicester City verhuurd wordt aan AS Monaco. (Daily Telegraph)

Slimani is niet de enige spits die zich op de radar van Tottenham Hotspur bevindt. Ook Luka Jovic staat op de verlanglijst van José Mourinho en er bestaat reeds contact met Real Madrid over de Servische spits. (Defensa Central)