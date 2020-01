De Telegraaf meldt akkoord Ajax en Bayern München over huurdeal

Ajax neemt voorlopig afscheid van Nicolas Kühn, zo verzekert De Telegraaf zondagavond. De twintigjarige aanvaller gaat aan de slag bij Bayern München, dat Kühn tot het einde van het seizoen huurt van Ajax, zonder koopoptie. De Duits jeugdinternational zal bij Bayern vermoedelijk minuten gaan maken in het tweede elftal, uitkomend in de 3. Liga. Sport1 en BILD meldden eerder deze week al dat Kühn op weg zou zijn naar Bayern.

Sinds zijn overstap van RB Leipzig naar Ajax in de winterstop van het seizoen 2017/18, voor ruim twee miljoen euro, kwam Kühn alleen uit voor het beloftenelftal van de Amsterdammers. In totaal speelde de flankspeler 43 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 17 in het huidige seizoen. Indien Kühn fit is, geldt de jeugdinternational van Duitsland als basisspeler in de ploeg van Mitchell van der Gaag.

Een doorbraak in het eerste elftal van Ajax bleef tot dusver echter uit, waardoor Kühn zijn carrière bij Bayern een nieuwe boost zal hopen te geven. De aanvaller werd vorig jaar nog de trotse winnaar van de gouden Fritz Walter Medaille, als beste speler onder de negentien jaar in Duitsland. Hij volgde Kai Havertz van Bayer Leverkusen op als winnaar; in het verleden wonnen spelers als Kevin-Prince Boateng, Benedikt Höwedes, Lewis Holtby, Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Jonathan Tah en Benjamin Henrichs die prijs. Kühn heeft nog een contract tot medio 2021 bij Ajax.