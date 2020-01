Damian van Bruggen verlaat Nederland via Amsterdam, Eindhoven en Venlo

Damian van Bruggen vervolgt zijn loopbaan in Kroatië bij NK Inter Zapresic, zo meldt zijn club VVV-Venlo via de officiële kanalen. De 23-jarige centrumverdediger gaat werken met Zeljko Petrovic, die hoofdtrainer is van de club die achtste staat op het hoogste Kroatische niveau. Van Bruggen heeft een contract tot medio 2021 getekend.

Van Bruggen speelt sinds de zomer van 2017 bij VVV, dat hem het eerste seizoen nog huurde van PSV. De mandekker kwam in tweeënhalf jaar tot twee Eredivisie-doelpunten, waarvan de fraaie volley waarmee hij voor de gelijkmaker tegen Feyenoord (1-1) zorgde in 2017 de meest memorabele is. Al gedurende vorig seizoen raakte Van Bruggen zijn basisplaats in Venlo kwijt en in de huidige jaargang kwam hij slechts tot vier Eredivisie-optredens.

De geboren Utrechter doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar wist in Amsterdam nooit door te breken. Na twee seizoenen in Jong Ajax besloot Van Bruggen in 2016 naar PSV te vertrekken. Ook in Eindhoven moest de Nederlander zich behelpen met optredens in het Jong-team, waarna na één seizoen een transfervrije overstap naar VVV volgde.