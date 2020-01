Jeroen Zoet is meer dan welkom na hele nare mededeling

Doelman Maarten Paes kan voorlopig geen wedstrijden spelen voor FC Utrecht, zo melden de Domstedelingen woensdag via de officiële kanalen. De 21-jarige sluitpost liep een schouderblessure op tijdens de oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. FC Utrecht heeft al adequaat gehandeld door Jeroen Zoet voor een halfjaar te huren van PSV.

In het oefenduel moest Paes zich als gevolg van die blessure snel laten vervangen. "Door deze blessure ben ik langere tijd uit de running", bevestigt Paes op de clubsite. "Omdat ik keeper ben, is het belangrijk dat de schouder helemaal goed hersteld, voordat ik weer probleemloos alles kan doen wat van een keeper gevraagd wordt."

"Dit heeft tijd nodig. Ik werk dan ook hard aan het herstel van mijn schouder en doe er alles aan om weer goed en snel op het veld te staan", besluit Paes. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam beaamt in gesprek met FOX Sports dat het om een hele nare mededeling gaat. "Het is sowieso langdurig, maar door de nieuwe wetgeving mogen we daar niets over zeggen", aldus de sportbestuurder.

Voor David Jensen lijkt er geen toekomst te zijn in De Galgenwaard. Zuidam bevestigt dat de doelman waarschijnlijk weinig aan spelen gaat toekomen na de tijdelijke komst van Zoet. "Zijn situatie is niet veranderd. Wij zijn in gesprek gegaan met David en we hebben besloten om een oplossing te zoeken. Daar zijn we nog steeds mee bezig en tot die tijd is hij nog hier."