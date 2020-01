Chelsea legt bod van 55 miljoen euro neer in Madrid

Christian Eriksen lijkt op weg naar Internazionale. Paris Saint-Germain geeft echter niet op in de strijd om de middenvelder van Tottenham Hotspur. (Evening Standard)

Dani Olmo is niet langer in beeld bij Barcelona. Manchester United heeft hierdoor weer betere kansen om de aanvaller weg te plukken bij Dinamo Zagreb. (Daily Mail)

hebben circa 55 miljoen euro over voor de middenvelder van Real Madrid.