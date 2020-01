De Mos is lyrisch en tipt PSV: ‘Ik zou niet twijfelen als dat betaalbaar is’

PSV hoopt na de winterstop het tij te kunnen keren. De Eindhovenaren beleefden een slechte eerste seizoenshelft, onder meer met de uitschakeling in Europa en de derde plek op de ranglijst als resultaat. Aad de Mos stelt dat Noni Madueke, de zeventienjarige aanvaller die onlangs zijn officieuze debuut maakte, in de toekomst een belangrijke speler van PSV kan worden.

Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, noemt Madueke een 'openbaring' en ook De Mos is enthousiast. "Een jongen die speelt vanaf rechts, komt met zijn linkerbeen naar binnen toe en is creatief", aldus de oud-trainer tegenover de krant. De Mos erkent dat Madueke zondag tegen VVV-Venlo zomaar in de spits kan beginnen.

"Je hebt weinig mogelijkheden. Steven Bergwijn heeft een spierblessure, Donyell Malen zit in Amerika voor een operatie en Kostas Mitroglou is ook nog geblesseerd. Dan is dat zeker een optie." De analist weet dat PSV op zoek is naar een nieuwe linksback en de voormalig coach ziet in Thomas Ouwejan van AZ wel een goede optie. "Dat kan je zeker proberen."

"Het is een jongen die verleden jaar nog in de belangstelling stond van veel clubs. Hij werd zelfs genoemd als kandidaat voor Oranje, want hij speelde heel goed. Nu is hij door Owen Wijndal, een jongere speler, verdrongen. Maar dat zou zeker voor mij een optie zijn. Hij is gewoon een goede, betrouwbare verdediger. Een goed linkerbeen, kan op het middenveld, kan zelfs centraal spelen. Ik zou daar niet over twijfelen als dat betaalbaar is", besluit De Mos.

Max Huiberts, technisch directeur van AZ, liet tegenover het Noordhollands Dagblad echter al weten dat een winterse transfer is uitgesloten voor Ouwejan. "Ik heb echt wel met hem te doen, ik snap heel goed dat zijn situatie niet fijn is. Thomas heeft twee jaar fantastisch voor ons gepresteerd en ik vind hem nu nog steeds een heel belangrijke waarde voor onze selectie, al zal hij dat zelf anders zien."