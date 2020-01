‘Veldwijk en ik slopen via het balkon en over de golfbaan naar de taxi’

Voor de clubs in de Eredivisie zit het winterse trainingskamp erop. Spelers halen naast het trainingsveld regelmatig gekke streken uit om te zorgen voor ontspanning, ook bij PEC Zwolle. In gesprek met De Stentor vertellen onder anderen Reza Ghoochannejhad en Thomas Lam wat ze in hun carrière allemaal hebben meegemaakt op trainingskamp.

“Bij Standard Luik was Ronnie Stam mijn vaste kamergenoot”, memoreert Ghoochannejhad, die een anekdote in een hotel in Brussel aanhaalt in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. “Ronnie had een basisplaats. Om 22.30 uur was ik mijn tanden aan het poetsen. Ik ging naar bed. Toen zag ik Ronnie zich ineens omkleden en zijn haren doen. Wat doe jij dan, riep ik.”

“Ronnie zei: ‘Ik moet echt naar Breda. Daar is een heel mooi feest vanavond. Kan ik echt niet missen. Als ik een beetje doorrijd, ben ik er met een uur'. De volgende dag had hij zulke dikke ogen. De trainer had het niet eens door”, aldus de aanvaller, die ook een keer om vier uur ’s nachts werd wakker gemaakt. “We dachten dat er brand was. We deden samen de deur open. Moesten we meteen naar de lobby.”

“Wat bleek: de trainer wilde weg”, vervolgt Ghoochannejhad, die de club niet bij naam noemt. “Hij had de taxi al gebeld. Ik denk dat hij een probleem met de clubleiding had. Andere jongens kwamen er ook bij. Waren wij hem met zijn allen in de lobby de trainer aan het tegenhouden. Blijf, het komt allemaal goed. De volgende ochtend zat hij er weer. Je maakt de gekste dingen mee."

Ook Lam heeft aardig wat avonturen meegemaakt, onder meer met Lars Veldwijk in Marbella in 2016. “We sprongen over het balkon, renden voorzichtig over de golfbaan en sprongen in de taxi, die we aan de achterkant van het clubhuis hadden laten komen. Die reed ons naar de haven in Puerto Banus. Daar hebben we best een leuke avond gehad. Het liep dat seizoen lekker en wij waren wat jonger natuurlijk. Dan doe je af en toe gekke dingen."