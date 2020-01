Willem II weigert bod uit Spanje: ‘Er is zeker nog geen akkoord’

Girona wil Pol Llonch overnemen van Willem II, zo bevestigt de club uit Tilburg vrijdag tegenover het Brabants Dagblad. De Spaanse club, actief op het tweede niveau, heeft zich donderdagavond gemeld met een bod. Willem II heeft de aanbieding echter naar de prullenbak verwezen. "Er is zeker nog geen akkoord", laat Joris Mathijsen weten.

“Wij willen in principe niemand tijdens deze winterse transferperiode kwijt en zeker ook Llonch niet", aldus de technisch directeur van Willem II tegenover de krant. De Tilburgse club is naar verluidt zelf in onderhandeling met Llonch over het openbreken en verlengen van zijn contract. De middenvelder, die nu nog vastligt tot medio 2021, kan zich tot 2023 aan Willem II binden.

Llonch maakte in 2018 de overstap van Wisla Krakow naar de huidige nummer vier van de Eredivisie. De 27-jarige Spanjaard speelde in de eerste seizoenshelft zeventien van de achttien wedstrijden mee bij Willem II. Tussen 2015 en 2017 stond hij al op de loonlijst bij Girona. Llonch heeft al aangegeven open te staan voor een contractverlenging bij Willem II.