Ajax contracteert vijftienjarig talent Kristian Hlynsson uit IJsland

Ajax heeft Kristian Hlynsson gecontracteerd, zo maakt de club uit Amsterdam vrijdag bekend via de officiële kanalen. Het IJslandse talent komt over van Breidablik en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022. De overstap van Hlynsson is onder voorbehoud van enkele formaliteiten, zo laat Ajax weten. Hij wordt na zijn overgang toegevoegd aan de selectie van Onder-16.

De in Denemarken geboren Hlynsson poseert op de website van Ajax met een shirt van zijn nieuwe werkgever. De koploper in de Eredivisie heeft ervaring met spelers uit IJsland, want tussen 2011 en 2015 droeg Kolbeinn Sigthorsson het shirt van Ajax. Het zal normaal gesproken nog wel even duren voordat Hlynsson in beeld komt bij trainer Erik ten Hag. Voorlopig ligt de focus op presteren in de jeugdopleiding.

Hlynsson begint op 1 februari officieel aan zijn avontuur bij Ajax, dat met zijn komst de eerste aanwinst van 2020 weet te realiseren. De nieuwbakken Ajacied is bij Breidablik uitgegroeid tot een vaste waarde in het Onder-17 elftal van IJsland. In drie jeugdinterlands wist hij niet tot scoren te komen. Hlynsson liep in het recente verleden al eens stage bij Ajax, terwijl ook Bayern München hem op proef heeft gehad.