Barcelona-huurling lijkt Nederland na halfjaar alweer te verlaten

Marcus McGuane lijkt Telstar na een halfjaar alweer te verlaten. NH Nieuws meldt dinsdag dat de door Barcelona verhuurde middenvelder toestemming heeft gekregen van de club uit de Keuken Kampioen Divisie om met andere clubs te praten. McGuane verblijft tot volgende week maandag in Engeland om gesprekken te voeren.

McGuane heeft zich in de afgelopen maanden in de kijker gespeeld van verschillende Engelse clubs. "Wij hebben Marcus dan ook tot aanstaande maandag de mogelijkheid gegeven om met deze clubs in gesprek te gaan. Mocht dit niets opleveren, dan zal Marcus zich gewoon weer bij ons melden", verklaart trainer annex technisch directeur Andries Jonker in een reactie. De huurling kwam tot dusver tot een doelpunt in zestien wedstrijden namens Telstar.

De twintigjarige middenvelder beschikt bij Barcelona over een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt. McGuane kwam in januari 2018 over van Arsenal en sloot in eerste instantie aan bij het tweede elftal van de Catalaanse grootmacht. Een doorbraak in de hoofdmacht van Barcelona bleek er echter niet in te zitten voor de jongeling uit Engeland, waarna Telstar afgelopen zomer tot een huurdeal kwam met de Spaanse kampioen.

Jonker kende McGuane nog van zijn tijd als hoofd opleidingen bij the Gunners. "Marcus heeft een enorme drive en staat te popelen om bij ons te komen spelen. Ik ben erg blij met zijn komst", zo zei Jonker begin september na de komst van de Engelse huurling naar Telstar. De nummer tien in de Keuken Kampioen Divisie hervat de competitie op 10 januari tegen FC Eindhoven, een duel dat hoogstwaarschijnlijk zonder McGuane wordt afgewerkt.