‘Justin Kluivert heeft terecht mijn plek in de Ajax-selectie veroverd’

Pelle Clement kwam uiteindelijk niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht van Ajax. Via Reading kwam de 23-jarige middenvelder uiteindelijk bij PEC Zwolle terecht. In onderstaande video vertelt Clement over waarom het niet van een doorbraak bij Ajax kwam, het drama rond Abdelhak Nouri en het huidige seizoen bij PEC Zwolle.