‘Frenkie frustreerde, maar het was ook een verademing om naar te kijken’

Pelle Clement speelde praktisch zijn gehele jeugd in de academie van Ajax. In 2017 verliet hij Amsterdam na elf jaar, om bij het Engelse Reading aan de slag te gaan. Inmiddels is Clement via Engeland bij PEC Zwolle terechtgekomen, waar hij dit seizoen tot dusver achttien officiële wedstrijden speelde. In onderstaande video blikt Clement terug op zijn tijd in Amsterdam, vertelt hij over zijn eerste contract bij Ajax en samenspelen met Frenkie de Jong.