Het Nederlands elftal is in 2020 weer van de partij bij een eindtoernooi. Oranje liep het EK van 2016 en het WK van 2018 mis, maar mag zich wel melden op het EK komende zomer. Donny van de Beek geeft in een interview met de NOS aan dat er sprake is van een hecht team. "Of we dit zeggen voor de bühne? Nee, echt niet."

De middenvelder van Ajax komt met een voorbeeld. "We verloren van Valencia, waren uitgeschakeld in de Champions League. Kevin Strootman stuurt me dan na de wedstrijd een berichtje. Zo van: klote, kop omhoog. Ik vind het mooi dat hij dat doet. Ik ben wel veel met hem bezig bij Oranje om extra dingen te leren, maar het is geen vriend zoals mijn echte vrienden."

"Ik heb wel een goede band met hem en dit laat zien dat iedereen betrokken is bij elkaar. We blijven in contact, in de app. En dat is mooi", aldus Van de Beek, die aangeeft dat hij bij Oranje nog groeiende is. De middenvelder geeft aan dat hij zichzelf simpelweg moet tonen als hij de kans krijgt van Ronald Koeman. Van de Beek voelt wel vertrouwen van de bondscoach.

"Hij heeft veel vertrouwen in mij. Dat heeft hij wel vaker tegen mij gezegd", stelt Van de Beek, die van mening is dat zijn kwaliteiten die hij bij Ajax heeft laten zien nog niet heeft getoond bij de nationale ploeg. "Ik probeer gewoon mijn best te doen om die ook in Oranje eruit te krijgen. Ik moet belangrijker gaan worden. Met dat proces ben ik nog steeds bezig."