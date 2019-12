Feyenoord wist Ajax en PSV af te troeven: ‘Zij waren echt concreet’

Ridgeciano Haps maakte in het seizoen 2016/17 veel indruk bij AZ, waardoor de linksback een transfer wist af te dwingen naar de toenmalige kampioen Feyenoord. Ajax en PSV waren destijds ook in de markt voor de vleugelverdediger, maar de Rotterdammers toonden zich slagvaardiger. Haps hoopte via Feyenoord dichter bij het Nederlands elftal te kunnen komen, maar een debuut in Oranje is nog steeds toekomstmuziek.

Haps had de clubs voor het uitkiezen in de zomer van 2017. ”Ajax en PSV hadden ook interesse, maar Feyenoord werd echt concreet”, zegt de verdediger in Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde. ”En ze waren net kampioen geworden, dus ze speelden dat jaar in de Champions League. De keuze was dus wel makkelijk.” Feyenoord legde destijds circa zes miljoen euro neer voor Haps, die in De Kuip beschikt over een verbintenis tot medio 2022.

Haps was toentertijd ook in beeld bij toenmalig bondscoach Dick Advocaat, die de flankspeler hoog had zitten. ”Je doet het goed, vasthouden, we houden je in de gaten”, kreeg de Feyenoorder ruim twee jaar geleden te horen. Een plaats in de Oranje-selectie bleef echter uit, mede door het nodige blessureleed. ”Ik weet ook niet wat het is”, verzucht Haps. ”Bij AZ speelde ik ook elk jaar Europees voetbal en boven de dertig wedstrijden. Mijn eerste blessure was een scheenblessure. Die duurde heel lang, zeven maanden. Ik speelde een jaar met een gebroken stuk in mijn scheenbeen. Dat heb ik nog gezegd tegen de fysio's van Feyenoord, maar er is niet echt iets mee gedaan. Ik speelde de wedstrijden door en door, met veel pijn. Maar in de voorbereiding op mijn tweede seizoen (2018/19, red.) kon ik de pijn echt niet meer verdragen.”

Feyenoord lijkt niet het eindstation te zijn van Haps, die graag nog een keer in het buitenland zou willen spelen. ”Jazeker, ik heb sowieso ambities. Alleen sta ik tot 2022 onder contract bij Feyenoord.” De linksback heeft twee landen hoog op zijn lijstje staan. ”Toch wel Engeland en Duitsland.” Haps wijst tevens de beste speler aan met wie hij ooit heeft samengespeeld. ”Robin van Persie, toch wel. Dat is niet normaal, wat een techniek heeft hij. Hij was bij Feyenoord al 35, laat staan toen Robin nog 28 was.”