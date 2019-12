Fortuna pijnigt competitiegenoot en bekert verder met 3-0 zege

Fortuna Sittard heeft zich dinsdagavond ten koste van PEC Zwolle geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De Limburgers waren in eigen huis te sterk voor het bezoek uit Overijssel, dat in de tweede helft twee doelpunten om de oren kreeg. PEC Zwolle kon het tij in de tweede helft niet keren, waardoor Fortuna met 2-0 won.

Fortuna Sittard was de betere partij en dat viel na negentig minuten ook af te lezen van het scorebord. De thuisploeg kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Na en slim overstapje van Amadou Ciss kon Bassala Sambou alleen richting het vijandelijke doel snellen, waarna de aanvaller zijn zenuwen in bedwang hield en de score opende: 1-0.

PEC Zwolle had ongeveer net zoveel balbezit als Fortuna, maar laatstgenoemde club wist de beste kansen te creeeren. Vlak voor rust wist de ploeg uit Sittard de marge te verdubbelen. Na goed voorbereidend werk van Mark Diemers kon Rasmus Karjalainen doelman Michael Zetterer pijnigen met de tweede treffer van Fortuna: 2-0.

De thuisploeg was nog niet klaar met scoren, want diep in de tweede helft viel ook nog de 3-0. Daryl Lachman werkte het leer in eigen doel na een vrije trap van Diemers en zorgde voor een nog grotere malaise bij de bezoekers. Fortuna kwam na de 3-0 niet meer in de problemen en mocht na negentig minuten spelen juichen vanwege het bereiken van de volgende ronde.