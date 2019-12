‘Ik zie niet in waarom ik daar met Mourinho over zou moeten praten’

Danny Rose kreeg onlangs te horen van Tottenham Hotspur dat hij geen nieuw contract hoeft te verwachten in Noord-Londen. De linksback liet gelijk weten dat hij zijn tot medio 2021 lopende verbintenis bij the Spurs wil uitdienen en weigert om tussentijds verkocht te worden. De komst van José Mourinho, als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino, verandert volgens hem niets aan de situatie.

"Ik heb daar nog niet met Mourinho over gesproken en zie niet in waarom dat nodig zou zijn", zegt Rose tegen FourFourTwo na de 3-1 nederlaag van Tottenham tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League. "Zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben hier nog gewoon de komende achttien maanden en snap niet waarom ik mijn situatie met de manager zou moeten bespreken."

"Ik doe mijn uiterste best voor de club en werk keihard om te bereiken wat een aantal weken geleden nog onmogelijk leek, namelijk in de top vier eindigen", vervolgt Rose zijn relaas. "Ik kijk uit naar de overvolle speelkalender die we rond de Kerstdagen hebben met Tottenham." De formatie van Mourinho heeft tot en met Nieuwjaarsdag vijf wedstrijden in zeventien dagen op het programma staan, met onder meer Chelsea als tegenstander.

Rose was in het verleden nog weleens kritisch op het aankoopbeleid van Tottenham, maar het aantrekken van Mourinho kan zijn goedkeuring zeker wegdragen. "Ik had het voorrecht om ruim vijf jaar met Pochettino te werken en ik dacht nooit gedacht dat ik ooit nog eens onder Mourinho zou werken bij Tottenham. Daar moet ik de club een compliment voor geven. Het geeft aan hoe Tottenham door de jaren heen gegroeid is en zijn komst is echt een briljante zet."

De vleugelverdediger weet hoe succesvol Mourinho bij zijn voormalige werkgevers is geweest wat betreft het winnen van prijzen. "Zijn start bij Tottenham verloopt voorspoedig en ik heb er ook echt van genoten. Het voelt als een nieuwe start voor iedereen, tenminste, ik hoop dat dat het geval is. Ik ben daarin niet anders dan anderen. Ik prijs me gelukkig dat ik met Mourinho mag werken, hij heeft zichzelf al ruimschoots bewezen en dat motiveert ons alleen maar. We willen presteren in de Champions League en, zoals ik al eerder zei, omdat Mourinho een geboren winnaar is, willen we daarnaast de FA Cup veroveren en in de top vier eindigen in de Premier League."