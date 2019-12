Woensdag, 11 December 2019

Zidane vraagt Real Madrid om transfer van 140 miljoen

Charlton Athletic moet nadrukkelijk vrezen voor het vertrek van Lyle Taylor. De aanvaller, tevens international van Montserrat, wordt begeerd door Burnley, Sheffield United en Norwich City. (Team Talk)

Niko Kovac was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd van Everton tegen Chelsea, maar de bij Bayern München ontslagen trainer heeft geen interesse in de managerspositie bij <i>the Toffees</i>. David Moyes is nog steeds topkandidaat om terug te keren op Goodison Park. (Goal)

Zinédine Zidane wil ver gaan voor Jadon Sancho. De trainer van Real Madrid heeft de clubleiding gevraagd om volgend jaar zomer te voldoen aan de vraagprijs van 140 miljoen euro van Borussia Dortmund voor de aanvaller. (Diaro GOL)

Felipe Curcio kan zijn loopbaan vervolgen bij Leganés. De linksback van Brescia, die dit seizoen weinig speelt, staat ook op het lijstje van Serie B-clubs Salernitana en Empoli. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United is wederom in de markt voor Saúl Ñíguez. Atlético Madrid, dat twee eerdere aanbiedingen afsloeg, wil de middenvelder echter alleen voor de hoofdprijs laten gaan. (AS)