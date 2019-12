Frenkie de Jong was in de rust al bezig met drama in Amsterdam

Ajax verloor dinsdagavond met 0-1 van Valencia, waardoor de Amsterdammers zijn uitgeschakeld in de Champions League. Frenkie de Jong speelde tegelijkertijd met Barcelona tegen Internazionale in Milaan (1-2 winst). Na afloop zag de ingevallen middenvelder dat zijn voormalig werkgever het niet heeft kunnen bolwerken tegen Valencia.

"Ik keek al in de rust naar de tussenstand bij Ajax tegen Valencia en ik zag toen al dat men tegen een 0-1 achterstand aan keek. Dan heb je echter toch nog hoop dat men het goed gaat maken in de tweede helft", zegt De Jong in gesprek met ELF Voetbal. "Na afloop van de wedstrijd keek ik echter naar het grote scherm en zag ik direct dat de stand in Amsterdam hetzelfde was gebleven. Daar baalde ik wél van, ik vind het echt zonde dat Ajax eruit ligt."

De Jong stelt dat de wedstrijd tegen Chelsea in Londen (4-4) in zijn ogen Ajax de das om heeft gedaan. De Oranje-international geeft aan dat die wedstrijd 'normaal gesproken' anders had moeten verlopen. De Jong heeft zich met Barcelona wel geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De middenvelder, die afgelopen zomer Ajax inruilde voor Barcelona, voelt zich goed bij de Catalaanse grootmacht, maar erkent dat hij nog wel kan verbeteren in zijn Spaans.

"Mijn Spaans is op het moment prima, mijn basis is vooral prima, maar ik moet er echt weer even meer tijd voor pakken", aldus De Jong, die eigenlijk geen communicatieproblemen kent met zijn ploeggenoten. "Ik kan ze prima verstaan en als er soms iets is wat ik niet begrijp dan helpen ze me direct in het Engels. Daarnaast geniet ik gelukkig al wel écht van het leven in de stad Barcelona."