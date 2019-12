Tadic: ‘Het was mooi, een product voor ieder onderdeel van het team’

Voor Ajax staat dinsdagavond de beslissende Champions League-wedstrijd tegen Valencia op het programma. De Amsterdammers hebben aan een punt zeker voldoende om te kunnen overwinteren in het miljardenbal. Dusan Tadic blikt in onderstaande video vooruit op die ontmoeting en gaat tevens in op het afgelopen bezoek aan het Ballon d'Or-gala.