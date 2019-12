Ajacied ‘heeft overal schijt aan’: ‘Dat zie je niet vaak meer tegenwoordig’

André Onana lijkt dinsdagavond gewoon mee te spelen bij Ajax tegen Valencia in de Champions League. De doelman moest mogelijk afhaken voor het cruciale duel vanwege een blessure, maar lijkt toch fit genoeg voor de kraker, wat goed nieuws is voor de fans van Ajax. "Zijn kwaliteiten staan niet ter discussie", zegt Ronald Waterreus in gesprek met de Volkskrant.

De oud-keeper van PSV en Oranje schaart Onana bij de beste tien doelmannen ter wereld. "Hij is ongelooflijk sterk. Dat veel keepers snel omvallen komt niet altijd omdat ze dat graag willen, maar omdat ze de spanning niet zo lang op hun benen kunnen houden. Fysiek zijn ze niet in staat langer te wachten. Onana kan dat wel. En hij kleunt erin, in luchtduels", aldus Waterreus, die ook kritiekpuntjes heeft.

"Competitiewedstrijden lijken hem soms minder te interesseren", stelt de analist, die ook wijst naar het tijdrekken van Onana. "Ik snap het wel, dat tijdrekken, maar het is toch een kwestie van de goden verzoeken." Sander Westerveld is ook van mening dat Onana bij de wereldtop hoort en schaart de Ajacied eveneens in de top tien. "Hij heeft af en toe een rare blunder en dan weer matchwinning saves. Zijn techniek is apart."

"Het lijkt alsof hij een magneet in de handschoenen heeft die ballen naar hem toetrekt. Dat betekent dat hij positioneel goed staat. Hij is explosief en lenig, goed in één tegen één en hij durft te komen op hoge ballen, wat je niet meer vaak ziet tegenwoordig. Hij heeft overal schijt aan. Ook voetballend is hij goed, mede door zijn zelfvertrouwen", geeft Westerveld aan.

Onana zou zichzelf niet onder de beste doelmannen ter wereld scharen, zo geeft hij aan. "De echt grote clubs in de wereld hebben een betere doelman dan ik ben. Ajax is niet de beste club in de wereld, toch? Het is erg moeilijk om de beste te zijn als je bij Ajax voetbalt. Je kunt de status van Barcelona of Real Madrid niet vergelijken met die van Ajax", aldus de 23-jarige sluitpost.