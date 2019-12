Champions League scenario’s: welke club heeft welk resultaat nodig?

De Champions League nadert zijn ontknoping met speelronde zes in aantocht. Acht clubs hebben zich al verzekerd van een plek in de achtste finales en deze week wordt bekend welke teams zich nog meer voegen bij de beste zestien clubs van Europa. Ajax gaat in groep H na vijf wedstrijden aan kop, maar is nog altijd niet zeker van kwalificatie. Welke clubs kunnen zich nog plaatsen en welke resultaten zijn daar voor nodig? Een overzicht van de mogelijke scenario’s per poule.

De beslissingen zijn in sommige poules al gevallen. Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester City en Paris Saint-Germain hebben zich na vijf wedstrijden als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase. Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn geplaatst als nummer twee in hun poule, terwijl RB Leipzig zeker is van een plek in de volgende ronde, al kan de Bundesliga-club nog altijd eerste en tweede eindigen in groep G. Clubs die als eerste eindigen in een poule spelen in de achtste finales tegen een nummer twee uit een andere poule. Bovendien speelt de nummer een van iedere poule de return in de achtste finales voor eigen publiek.

Wanneer clubs qua punten op gelijke hoogte eindigen, dan is in de Champions League niet het doelsaldo de doorslaggevende factor. Het onderlinge resultaat is in dat geval bepalend. Als Ajax gelijkspeelt tegen Valencia en Chelsea behaalt hetzelfde resultaat tegen Lille OSC, dan wint Ajax de poule en eindigen Valencia en Chelsea allebei op negen punten. Valencia won op bezoek bij Chelsea en speelde in het Mestalla gelijk tegen de Engelse topclub, waardoor de Spanjaarden in dat geval overwinteren in de Champions League en Chelsea zich na de winterstop mag melden in de Europa League.

Als de teams hetzelfde aantal punten tegen elkaar hebben behaald, dan wordt gekeken naar het onderlinge doelsaldo. Als ook het doelsaldo hetzelfde is, dan zijn de gemaakte goals in de onderlinge wedstrijden de doorslaggevende factor. Wanneer ook daar geen beslissing uit op te maken valt, dan zijn het aantal gemaakte uitgoals in de onderlinge ontmoetingen van de teams die op gelijke hoogte staan bepalend.

Champions League scenario's

Groep A

CLUB WED. W G V DS PNT Paris Saint-Germain 5 4 1 0 12:2 13 Real Madrid 5 2 2 1 11:7 8 Club Brugge 5 0 3 2 3:9 3 Galatasaray 5 0 2 3 1:9 2

Paris Saint-Germain heeft zich met dertien punten uit vijf wedstrijden als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Real Madrid is zeker van de tweede plaats en kan PSG niet meer inhalen. Club Brugge en Galatasaray strijden woensdag om een plek in de Europa League.

Programma 11 december

21.00 uur Club Brugge - Real Madrid

21.00 uur Paris Saint-Germain - Galatasaray

Groep B

CLUB WED. W G V DS PNT Bayern München 5 5 0 0 21:4 15 Tottenham Hotspur 5 3 1 1 17:11 10 Rode Ster Belgrado 5 1 0 4 3:19 3 Olympiacos 5 0 1 4 7:14 1

Bayern München heeft zich op overtuigende wijze als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. De Duitse grootmacht pakte de volle buit: vijftien punten uit vijf duels. Tottenham Hotspur is er na de winterstop ook bij in de achtste finales. Het team van manager José Mourinho is zeker van de tweede plaats. Rode Ster Belgrado en Olympiacos strijden in een onderling duel om de derde plaats, waarbij de Servische topclub genoeg heeft aan een gelijkspel tegen de Griekse opponent.

Programma 11 december

21.00 uur Bayern München - Tottenham Hotspur

21.00 uur Olympiacos - Rode Ster Belgrado

Groep C

CLUB WED. W G V DS PNT Manchester City 5 3 2 0 12:3 11 Shakhtar Donetsk 5 1 3 1 8:10 6 Dinamo Zagreb 5 1 2 2 9:9 5 Atalanta 5 1 1 3 5:12 4

Manchester City is zeker van de groepwinst. Shakhtar Donetsk (zes punten), Dinamo Zagreb (vijf punten) en Atalanta (vier punten) maken allen nog kans op de tweede plaats.

• Shakhtar Donestk plaatst zich met een overwinning op Atalanta. De club kan ook door met een gelijkspel, zolang Dinamo Zagreb niet wint van Manchester City.

• Dinamo Zagreb plaatst zich bij een overwinning op Manchester City, zolang Shakhtar Donetsk niet wint van Atalanta.

• Atalanta moet winnen van Shakhtar Donetsk, maar is pas geplaatst als Dinamo Zagreb verliest of gelijkspeelt tegen Manchester City.

Programma 11 december

18.55 uur Dinamo Zagreb - Manchester City

18.55 uur Shakhtar Donetsk - Atalanta

Groep D

CLUB WED. W G V DS PNT Juventus 5 4 1 0 10:4 13 Atlético Madrid 5 2 1 2 6:5 7 Bayer Leverkusen 5 2 0 3 5:7 6 Lokomotiv Moskou 5 1 0 4 4:9 3

Juventus is door de groepswinst al zeker van een plek in de volgende ronde. De strijd om de tweede plaats ligt nog open, met Atlético Madrid (zeven punten) en Bayern Leverkusen (zes punten) als overgebleven kanshebbers. Lokomotiv Moskou is al uitgeschakeld en kan zich na speelronde zes volledig op de Russische competitie richten.

• Atlético Madrid plaatst zich bij een overwinning op Lokomotiv Moskou, of wanneer Bayer Leverkusen niet wint van Juventus. Atlético heeft een beter onderling resultaat tegen Leverkusen dankzij het aantal gemaakte uitdoelpunten.

• Bayer Leverkusen moet winnen van Juventus, terwijl het team van trainer Peter Bosz moet hopen op puntverlies van Atlético Madrid tegen Lokomotiv Moskou.

Programma 11 december

21.00 uur Bayer Leverkusen - Juventus

21.00 uur Atlético Madrid - Lokomotiv Moskou

Groep E

CLUB WED. W G V DS PNT Liverpool 5 3 1 1 11:8 10 Napoli 5 2 3 0 7:4 9 Red Bull Salzburg 5 2 1 2 16:11 7 Genk 5 0 1 4 5:16 1

In deze poule is nog van alles mogelijk. Liverpool (tien punten), Napoli (negen punten) en Red Bull Salzburg (zeven punten) zijn allemaal in de race voor de eerste twee plaatsen.

• Liverpool heeft genoeg aan een gelijkspel tegen Red Bull Salzburg, terwijl de titelverdediger zelfs met een nederlaag de volgende bereikt zolang Napoli niet wint van Genk. Als Liverpool met twee tegendoelpunten of meer verliest en Napoli wint van Genk, dan zijn the Reds uitgeschakeld.

• Napoli is zeker van de volgende ronde als het wint van Genk. Een gelijkspel of nederlaag kan volstaan, zolang Liverpool wint van Red Bull Salzburg.

• Red Bull Salburg moet winnen van Liverpool om kans te maken op kwalificatie voor de volgende ronde. De Oostenrijkse topclub heeft genoeg aan een overwinning met een doelpunt verschil, zolang de uitslag 1-0, 2-1 of 3-2 is. In dat geval zouden ze in punten, doelsaldo en goals tegen Liverpool op gelijke hoogte komen met de Engelsen. Het zou dan aankomen op uitdoelpunten in de onderlinge wedstrijd. Red Bull Salzburg staat er wat dat betreft goed voor, want op Anfield werd eerder dit seizoen met 4-3 verloren. Zolang Salzburg met een doelpunt verschil wint en er niet drie tegenkrijgt, gaat het door naar de volgende ronde en is de titelverdediger uitgeschakeld.

• Een ander bizar scenario kan zich voordoen. Liverpool is uitgeschakeld als het verliest met een doelpunt verschil en zelf niet drie keer scoort, gecombineerd met een overwinning van Napoli op Genk. Als Liverpool met 5-4 verliest van Salzburg, dan plaatst het zich voor de volgende ronde op basis van gemaakte doelpunten tegen Red Bull Salzburg.

Programma 10 december

18.55 uur Napoli - Genk

18.55 uur Red Bull Salzburg - Liverpool

Groep F

CLUB WED. W G V DS PNT Barcelona 5 3 2 0 7:3 11 Internazionale 5 2 1 2 9:7 7 Borussia Dortmund 5 2 1 2 6:7 7 Slavia Praag 5 0 2 3 3:8 2



Barcelona heeft zich in deze poule als groepswinnaar geplaatst. Internazionale (zeven punten) en Borussia Dortmund (zeven punten) strijden om de tweede plaats. In onderling resultaat staat Inter er beter voor dan Dortmund. De twee teams versloegen elkaar op eigen veld, maar Inter heeft een beter onderling doelsaldo. Inter won thuis met 2-0 van Dortmund, terwijl Dortmund voor eigen publiek met 3-2 te sterk was voor de Italiaanse topclub.

• Internazionale kwalificeert zich bij een overwinning op Barcelona. De Italianen gaan ook door naar de volgende ronde bij hetzelfde resultaat als Dortmund. Als beide clubs winnen, gelijkspelen of verliezen, dan gaat Inter door in het toernooi.

• Dortmund moet een beter resultaat behalen dan Internazionale om door te gaan. Als Dortmund erin slaagt om Slavia Praag te verslaan en Inter wint niet van Barcelona, dan is Dortmund door naar de achtste finales.

Programma 10 december

21.00 uur Internazionale - Barcelona

21.00 uur Borussia Dortmund - Slavia Praag

Groep G

CLUB WED. W G V DS PNT RB Leipzig 5 3 1 1 8:6 10 Zenit Sint-Petersburg 5 2 1 2 7:6 7 Olympique Lyon 5 2 1 2 7:6 7 Benfica 5 1 1 3 7:11 4

RB Leipzig (tien punten) is hoe dan ook door naar de volgende ronde. Zenit Sint-Petersburg (zeven punten) en Olympique Lyon (zeven punten) kunnen nog op de eerste of tweede plaats eindigen.

• RB Leipzig wint de groep met minimaal een gelijkspel tegen Lyon.

• Zenit heeft het onderlinge voordeel ten opzichte van Lyon, waardoor een overwinning op Benfica of hetzelfde resultaat als Lyon genoeg is voor een plek bij de laatste zestien.

• Lyon moet winnen op bezoek bij Leipzig, waarbij Zenit niet mag winnen van Benfica.

Programma 10 december

21.00 uur Benfica - Zenit Sint-Petersburg

21.00 uur Olympique Lyon - RB Leipzig

Groep H

CLUB WED. W G V DS PNT Ajax 5 3 1 1 12:5 10 Valencia 5 2 2 1 8:7 8 Chelsea 5 2 2 1 9:8 8 Lille OSC 5 0 1 4 3:12 1

Ajax staat op de eerste plaats (tien punten), gevolgd door Valencia (acht punten) en Chelsea (acht punten). De Amsterdammers hebben een beter onderling resultaat ten opzichte van Valencia, dat op zijn beurt een beter onderling resultaat heeft ten opzichte van Chelsea, dat er op zijn beurt beter voorstaat ten opzichte van Ajax. The Blues wonnen met 0-1 in Amsterdam, terwijl het in Londen met 4-4 gelijkspeelde tegen het team van trainer Erik ten Hag.

• Ajax plaatst zich voor de achtste finales bij een gelijkspel of overwinning op Valencia. De halve finalist van het vorige Champions League-seizoen mag zelfs verliezen, zolang Chelsea niet wint van Lille OSC.

• Valencia is zeker van een plek in de volgende ronde als het wint van Ajax. Valencia heeft genoeg aan een gelijkspel als Chelsea een punt pakt tegen Lille. De Spanjaarden kunnen de volgende ronde bereiken met een nederlaag in Amsterdam, maar dan moet Chelsea verliezen van Lille.

• Chelsea plaatst zich voor de volgende ronde bij een overwinning. Het team van Frank Lampard is door met een gelijkspel als Valencia verliest van Ajax.

Programma 10 december

21.00 uur Ajax - Valencia

21.00 uur Chelsea - Lille OSC